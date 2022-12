Het stadsmuseum verwelkomt opnieuw oude, maar ook nieuwe blikvangers

Omwille van twee grote tijdelijke tentoonstellingen, over de Lierse Huisvestingsmaatschappij en over drukkerij/uitgeverij Van In wijzigde de indeling van het stadsmuseum sinds september 2021. Vandaag is er opnieuw ruimte om de basisopstelling te tonen aan het publiek, met enkele topstukken in de kijker.

Uiterst opmerkelijk is de toevoeging van het reliekschrijn van Sint-Gummarus. Door restauratiewerken in de Sint-Gummaruskerk zou het uitgaan van de kas onmogelijk geweest zijn tijdens de processie in 2023 en 2024. Door het schrijn in het museum op te stellen kan de Gummarusprocessie blijven doorgaan.

Volledig scherm stadsmuseum Lier © Marc Aerts

Verder keerde ook de reuzin Kamenierster terug met nieuwe kleren die ontworpen zijn door Dries Van Noten. Ook het ‘Familieportret’ van Frans Floris pronkt nu weer aan de muur in het stadsmuseum, nadat het enkele maanden verhuisde naar het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen. Thema-opstellingen zoals ‘Lier maakt het’ en ‘Zorgende stad’ werden deels of volledig in ere hersteld.

Volledig scherm stadsmuseum Lier © Marc Aerts

Volledig scherm stadsmuseum Lier © Marc Aerts

In 2023 komen er nog meer nieuwigheden bij in het stadsmuseum. In maart staat een opstelling over blauwgroene stad. In het najaar staat vereniging Willemsfonds in de kijker.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.