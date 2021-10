“Het is een troost om te weten dat pa gestorven is op de plaats waar hij graag was”: familie van overleden Lierse-supporter (90) put kracht uit de vele steunbetuigingen

Van lichtjes­wan­de­ling tot culinaire verwenne­rij: Onze tips voor het weekend van 23 en 24 oktober

Geen inspiratie voor het weekend? Er valt zaterdag en zondag nochtans heel wat te beleven in de regio. Zo kan je deelnemen aan een vijfjaarse lichtjeswandeling of een stapje zetten in de natuur, poëzie en Bretoense kunst ontdekken en op culinaire ontdekkingstocht gaan bij producenten in de streek. Dit zijn onze tips voor het weekend van 23 en 24 oktober.

22 oktober