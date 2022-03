Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg start maandag en duurt normaal tot bouwverlof

Lier Michael Somers en Neel De Ceulaer in de prijzen tijdens Nacht van de Sport

Atleet Michael Somers (27) is tijdens de door de stad Lier georganiseerde Nacht van de Sport bekroond tot Liers sportfiguur van 2021. Ook voormalig Lierse-icoon Neel De Ceulaer (74) viel in de prijzen. De Ceulaer kreeg de Sportpersprijs, als bekroning voor zijn hele carrière in het voetbal.

12 maart