Henri Melis zorgt voor teksten én illustraties in nieuw geschiedkundig boek over Lier

Heist-op-den-Berg Provincie stelt ruimtelijk plan op voor groepering van winkels langs N10: “In clusters ter hoogte van het Fabiolak­ruis­punt en de Lostraat”

De provincie Antwerpen wil in Heist-op-den-Berg langs de Liersesteenweg (N10) ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat clusters van winkels mogelijk maken. Ze wil daar grote winkels die niet in het centrum thuishoren door hun specifieke eigenheid of product een plek geven. De provincie Antwerpen maakt daarvoor het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan of PRUP Fabiolakruispunt en Lostraat op.

4 juli