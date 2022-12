Heilig Hartziekenhuis twee keer genomineerd voor Nurse of the Year: “Het is een andere manier om merci te zeggen”

Lier Na 55 jaar sluit vaste waarde Bloemen Vervoort de deuren: “Met pijn in het hart en tranen in de ogen”

Het verhaal van Bloemen Vervoort is gestart in 1960 door de grootvader van Perle Vervoort (31), Raphaël Vervoort (78), die begonnen is met een serre in Berlaar en dit alles uitbreidde met het aanleggen van tuinen. Nadien volgde zijn eerste winkeltjes in Lier, alsook in Berchem. Bloemen Vervoort werd een gevestigde waarde in hartje Lier. Zijn kleindochter was kind aan huis en kreeg na een aantal jaren ervaring zelf de groene vingers te pakken. Sinds mei 2019 heeft Perle de zaak van haar grootvader overgenomen, maar nu met veel pijn in het hart nemen grootvader en kleindochter afscheid van bloemenwinkel Vervoort.

