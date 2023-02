Heilig Hartziekenhuis schenkt geriatrische patiënten bloemen voor valentijn

Lier Gonia Greek Bistro in Lier moet verhuizen door werkzaamhe­den: “Als de klanten ons niet kunnen bereiken, is het voor ons gedaan”

Gonia Greek Bistro is al enkele jaren hét restaurant in Lier voor Griekse specialiteiten. In 2019 brachten de broers Patrick en Frank de Griekse keuken weer naar Lier. In november 2022 gingen de ingrijpende werkzaamheden in de Schollebeekstraat, tevens waar het restaurant gelegen is, van start. Door vervuild rioleringswater hebben deze werken al vertraging opgelopen. De zaakvoerders voelden de invloed hiervan meteen op hun bistro en zijn daarom genoodzaakt te verhuizen naar een nieuwe locatie: “Zodra het nieuws bekend werd, daalde onze omzet met 50 procent”, zegt Patrick Leysen.