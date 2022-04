Heilig-Hartziekenhuis bouwt nieuwe afdeling intensieve zorgen en breidt operatiekwartier uit: “We winnen aan ruimte en comfort”

LierHet Lierse Heilig-Hartziekenhuis is gestart met de bouw van een bijkomende vleugel, waarin een nieuwe afdeling intensieve zorgen en een hybride operatiezaal zullen worden ondergebracht. De verwachting is dat de nieuwbouw over een dik jaar de deuren kan openen.

In september vorig jaar nam het Heilig-Hartziekenhuis nog een nieuwe spoedgevallenafdeling in gebruik, maar daarmee is de bouwwoede nog niet bekoeld. Inmiddels werd aan de achterzijde van het bestaande gebouw alweer begonnen met het optrekken van een volgende nieuwe vleugel. “Op lange termijn denken we aan een volledig nieuw hoofdgebouw, maar dat kost erg veel tijd en voor enkele afdelingen was er sneller actie nodig”, opent ziekenhuisdirecteur Stefaan Vansteenkiste. “In die optiek komen de dienst intensieve zorgen en het operatiekwartier nu aan bod.”

De toekomstige ziekenhuisvleugel wordt op hoogte gebouw, op een soort van paalconstructie. “Op niveau 1 gaan we een afdeling intensieve zorgen inrichten. Op niveau 2 voorzien we een uitbreiding van het operatiekwartier. Niveau 3 is dan weer een technische verdieping”, legt facilitair directeur Sylvie Vercammen uit. “De nieuwbouw wordt via twee passerelles met het bestaande hoofdgebouw verbonden. Alle plannen werden opgemaakt in nauwe samenspraak met de betrokken artsen en de verpleegkundigen.”

Volledig scherm De bouwwerken werden recent opgestart. © RV

Ruimte en comfort

Op de toekomstige afdeling intensieve zorgen is in totaal plaats voor zestien bedden. “De centrale verpleegpost wordt het kloppend hart van de afdeling”, zegt Michiel Baeten, diensthoofd intensieve zorgen. “Alle kamers worden ergonomisch ingericht. We winnen aan ruimte en comfort. Bovendien werd er op toegezien dat er voldoende lichtinval is, wat het verblijf voor de patiënten aangenamer maakt.” Met minimale ingrepen kan de afdeling overigens worden opgedeeld in kleinere ruimtes, wat van pas kan komen bij eventuele toekomstige virusuitbraken.

Verder komt er dus ook een uitbreiding van het operatiekwartier, voorzien van hoogtechnologische apparatuur. Concreet gaat het om drie polyvalente operatiezalen en één hybride operatiezaal. Die hybride zaal is onder meer een grote troef bij vaatchirurgie. “Bij operaties van bloedvaten wordt steeds meer gebruikgemaakt van kathetertechnieken en stents. Hiervoor is goede medische beeldvorming essentieel”, geeft vaatchirurg Marc Dubois aan. “In een hybride operatiezaal beschikken we over die beeldvorming. Zo kunnen we onze vaatheelkunde naar een hoger niveau tillen. Behandelingen kunnen we voortaan met een veel grotere precisie doen en met een lagere stralingsbelasting. Daardoor moeten we minder patiënten doorverwijzen.”

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de recoveryzaal. © RV

Duurzaam

Tot slot nog dit: niet alleen de patiënten zouden wel moeten varen bij de geplande vernieuwingen. Ook op het vlak van duurzaamheid zet het Heilig-Hartziekenhuis een stap vooruit. “De isolatie in de nieuwbouw voldoet aan de hoogste standaarden”, benadrukt Sylvie Vercammen. “Regenwater vangen we op en laten we infiltreren in de bodem en de achterliggende stadsvesten. Er komt ook een nieuwe centrale stookplaats met warmtekrachtkoppeling waarmee we op een energiezuinige manier en met een lagere CO2-uitstoot warmte en elektriciteit opwekken. Daar zal heel het ziekenhuis van profiteren. Tot slot hangen we overal zuinige en milieuvriendelijke ledverlichting.”

Bij het Heilig-Hartziekenhuis maakt men zich sterk dat patiënten en omwonenden weinig last zullen ondervinden van de bouwwerken op zich. De verwachting is dat men tegen midden 2023 de eerste mensen zal kunnen ontvangen in de nieuwe vleugel.