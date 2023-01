Hart voor de Burger stelt verkiezingsprogramma voor: een bouwstop, meer parkeermogelijkheden en van Lier weer een bruisende stad maken

LierMet de verkiezingen van oktober 2024 in het vooruitzicht stelt Hart voor de Burger als eerste politieke partij in Lier haar verkiezingsprogramma voor. Inzetten op mobiliteit, meer parkeergelegenheden en van Lier opnieuw een bruisende winkelstad maken, zijn enkele belangrijke punten: “Het is de taak van de politiek de economie te doen draaien en ervoor te zorgen dat er leven in de stad is”, zegt lijsttrekker Marcel Taelman.

Hart voor de Burger wil enkele verkeermaatregelen treffen zoals het aanpassen van de fietszone: “Alleen de smalle straten blijven fietsstraten”, zegt Marcel Taelman. “Aan de andere straten waar twee wagens elkaar kunnen passeren, komen verkeersborden dat je anderhalve meter afstand van de fietser moet houden voor hun veiligheid. We willen een ontsluiting van de Waversesteenweg naar de Ring om van en naar Duffel te rijden. Dat is een grote ontlasting voor het kruispunt Hoogveldweg en Aarschotsesteenweg. De betonnen blokken aan de pallieterdriehoek als je van het centrum komt, willen we verwijderen, want die hebben geen enkel nut. Als je naar de openbare parking gasthuisvest wil rijden, moet je drie keer een zebrapad kruisen en is dat veiliger? Ook willen we een vliegende brigade inzetten om straatstenen die omhoogkomen aan te pakken. We horen heel vaak dat er kasseien naar boven komen en dat mensen erover vallen. Dan kunnen we die vliegende brigade inzetten om die stenen diezelfde dag nog terug in de weg te stoppen.”

“Grote bussen in smalle straten zoals de Antwerpsestraat zijn niet optimaal en zorgen ook nog eens voor slechte lucht. Als er ‘s morgens camions komen laden en lossen, kunnen de bussen er amper passeren en dat is ook gevaarlijk voor de voetgangers. Daarom willen we de grote bussen uit het centrum halen en zorgen voor kleine folkloristische busjes om de verbinding te verzekeren van de Veemarkt naar het station.”

Een folklore stad

“Lier is een stille stad geworden, dat zou beter kunnen. We willen er terug een amusementenstad van maken, een folklore stad met muziekbandjes en animatie. Het is de taak van de politiek om de economie te laten draaien en zorgen dat er leven in de stad is. En als je de economie wil laten draaien, dan moet je zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, liefst gratis en zo dicht mogelijk bij het centrum. Daarom willen we ook meer parkeerplaatsen creëren, bijvoorbeeld op de parking van de Mol. Als we een verdiep boven de parking van de Mol plaatsen, waar je dan één euro voor de onkosten vraagt, dan betaalt dat zich terug. Nu moeten mensen nog veel te veel in het rond rijden als er een activiteit in Lier plaatsvindt. Extra parkeerplaatsen zorgen ook voor meer mogelijkheden voor de bezoekers van onze stad.”

Bouwstop

“Een belangrijk punt voor ons is ook dat er niets meer bijgebouwd mag worden, enkel nog verbouwd. Er zijn voldoende appartementen in onze stad, de Antwerpsesteenweg bijvoorbeeld is al verzadigd en dat veroorzaakt grote files tot in Boechout. We willen ook geen uitbreiding van de industrie meer, want dat zorgt voor meer vrachtwagens en meer vervuiling. We willen dat er nog ruimte is voor natuur, want groen moet groen blijven.”

“Ons streefdoel is duidelijk: alles wordt beslist in het voordeel van de meerderheid van de burgers van Lier en Koningshooikt. Ons programma is uitgebreid, maar er kan nog wel wat bijkomen. De mensen hebben tot eind augustus tijd om te participeren, om opmerkingen of suggesties in te dienen. Onze partij draagt participatie hoog in het vaandel, we willen onze burgers mee laten beslissen.”

Meer informatie en het volledige verkiezingsprogramma van Hart voor de Burger vind je hier.

