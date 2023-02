Grote plannen voor Kleine Netevallei: “De rivier fungeert als een blauwe draad”

Ranst “Je gelooft het gewoon niet, ook al sta je er zelf bij”: Juf Nathalie wint Gouden Doucheknop van Q-Music en krijgt grandioze ontvangst van haar leerlingen

Het was donderdagochtend groot feest op de speelplaats van basisschool De Springplank in Broechem. De kinderen konden bijna niet geloven dat hun eigenste Juf Nathalie, die lesgeeft aan de vijf-jarigen, in de Q-Music studio in Vilvoorde uitgekozen werd als winnares van de ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. Bij haar terugkomst werd ze met een rode loper binnengehaald. Zelf ziet Nathalie zichzelf nog wel vaker op de bühne staan. “Ik zou zoveel meer willen doen met het zingen”