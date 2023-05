Grootschalige controle op Antwerpsesteenweg: “3.500 euro aan boetes geïnd”

Topsomme­lier en sterren­chef lanceren eigen biermerk: “Breed publiek aanspreken met elegante stijl van Triple”

Victor Derks, beste sommelier van België 2021, en Thierry Theys, sterrenchef van Restaurant Nuance in Duffel, lanceren met ‘François Grand Cru’ een nieuw biermerk. Het bier is twee jaar in ontwikkeling geweest en ligt sinds deze week in de rekken van Albert Heijn. “We zijn er trots op dat ons biermerk duurzaam en biologisch verantwoord is”, vertelt het duo.