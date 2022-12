Groen-Lier&Ko pleit voor totaalverbod op eindejaarsvuurwerk: “Een verbod is de krachtigste vorm van sensibilisering”

Vuurwerk is uitzonderlijk toegestaan tijdens nieuwjaarsnacht tussen middernacht en één uur op voorwaarde dat het niet op de Grote Markt, het Zimmerplein, de Eikelstraat, de voetpaden of de rijwegen afgestoken wordt en buiten een straal van 10 meter rond bebouwing. Op de gemeenteraad pleitte raadslid Stephanie Van Campenhout (CD&V) voor een stedelijk verbod, waarbij burgemeester Rik Verwaest (NV-A) liet weten dat een verbod op vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht, één van de drukste nachten van het jaar, door de politiediensten nauwelijks te handhaven valt. “Een zwaktebod”, reageerde Geert Marrin van oppositiepartij Groen-Lier&Ko. “Een verbod is de krachtigste vorm van sensibilisering. Wij zijn ervan overtuigd dat veruit de meeste van onze burgers een verbod op eindejaarsvuurwerk wel degelijk zouden respecteren, ook al schuilt er niet achter elke boom of struik een politieagent om dat verbod te handhaven. Daar bestaat zelfs een term voor, met name ‘burgerzin’. Iets waar onze burgemeester - in tegenstelling tot zijn collega-burgemeesters in nabije gemeenten - schijnbaar niet in gelooft.”