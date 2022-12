Greet (42) organiseert Sinterklaasfeest voor gezinnen in nood: “Of je nu in armoede leeft of niet, ieder kind moet Sinterklaas kunnen vieren”

Lier“We willen gezinnen die het geld niet hebben zelf een feest te organiseren de kans geven om de komst van de Sint toch te vieren.” Vanuit deze gedachte organiseert Greet Weyns (42) op zondag 4 december een Sinterklaasfeest. Greet is mama van twee en richtte een maand geleden de Groedselkast in Lier op, zodat mensen er terecht kunnen om aan hun basisbehoeften te voldoen.

Lierenaars voor Lierenaars, dat is de gedachte die schuilgaat achter het initiatief. “Het idee achter de Groedselkast is dat inwoners voor elkaar zorgen door gratis voedsel in de kast te leggen. Dat voedsel wordt dan voorradig gesteld voor zij die het nodig hebben. Het is een warm initiatief dat vooral werkt voor mensen die buiten het vangnet vallen. Ze bevinden zich in een tijdelijke noodsituatie en dan kunnen ze bij ons terecht voor voeding, maar ook voor verzorgings- en onderhoudsproducten. We krijgen vooral donaties van mensen die overschot hebben of soep maken of wat extra’s meebrengen van de supermarkt, maar af en toe ook van bedrijven.”

Quote Het idee dat mensen in een maatschap­pij voor elkaar zorgen zoals vroeger is een beetje verdwenen en dat idee willen we met het Groedselen herstellen Greet Weyns (42)

“Groedselen is niet zomaar een groepje initiatiefnemers dat gratis voedsel weggeeft, het is veel meer dan dat. Het idee dat mensen in een maatschappij voor elkaar zorgen zoals vroeger, is een beetje verdwenen. Dat maatschappelijke gevoel proberen we met het Groedselen te herstellen. Je krijgt er een warm gevoel van als je weet dat je je naasten een hand kan toereiken, dat er een kind lacht omdat hij groedselkoekjes heeft gekregen of dat een ziek vrouwtje herstelt door de verse soep die je hebt bezorgd. We willen benadrukken dat alles gratis is en gratis moet blijven. We doen dit puur uit liefde voor onze medemens.”

Sinterklaasfeest

“Zondag is het Sintfeest in Lier en we hebben speciaal een zaaltje voorzien, waar we Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen ontvangen. Door sponsoring en donaties hebben we speciale Sinterklaaspaketten kunnen samenstellen. Zo krijgt elk aanwezig kindje speelgoed en snoepgoed. Er worden ook pannenkoeken gebakken, zodat het een echt feest is. Wij willen ons inzetten voor de ouders die zelf geen Sinterklaasfeest kunnen organiseren. De kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben, moeten ook Sinterklaas kunnen vieren.”

Hoe werkt de Groedselkast?

De kast is geopend op maandag en vrijdag van 16 tot 19 uur en op woensdag van 17 tot 20 uur. Bij grotere donaties kan er een uitzondering gemaakt worden. De Groedselkast is niet vrij toegankelijk, je dient je vooraf aan te melden. Als je wil schenken of ophalen neem je contact op met iemand van het beheer. Contact opnemen kan via Facebook of via groedselkast.lier@outlook.com. De Groedselkast bevindt zich op de Hagenbroeksesteenweg 130 in Lier.

