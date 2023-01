Gouverneur besluit geen belangenvermenging bij renovatie van noodwoningen

Duffel Inschrij­vin­gen voor sportkam­pen tijdens krokus- en paasvakan­tie zijn geopend

De inschrijvingen voor de Duffelse sportkampen tijdens de krokus- en paasvakantie zijn geopend. Voor de sportkampen van de zomervakantie moet je nog even wachten tot zaterdag 14 januari. “Je kan kiezen tussen actieve, creatieve of beleefkampen. De monitoren zorgen voor een gevarieerd spel- en sportaanbod. De thema’s gaan van klassieke sportkampen, voetbal-, basketbal- en zwemkampen tot creatieve timmer- of legokampen. Daarnaast zijn er de beleefkampen voor de allerkleinsten”, deelt de gemeente mee. Inschrijven doe je via www.sporti.be. Je kan SPORT IT vzw elke maandag- of donderdagavond (19 - 21 u.) ook telefonisch bereiken voor meer informatie over de kampen.

