Gilde Heren van Lier kan nog halve eeuw langer beschikken over lokaal Piepenholleke

voetbal eindronde tweede nationale Ly­ra-Lier­se wint makkelijk op het veld van Zelzate en neemt het in de volgende ronde op tegen Olsa Brakel: “Veel te kwistig omgespron­gen met onze kansen”

Lyra-Lierse heeft de eerste horde in de eindronde genomen. Op Oost-Vlaamse bodem werd KVV Zelzate met drie Lyra-Lierse doelpunten opzij gezet (0-3). De score laat vermoeden dat het een gezondheidswandelingetje is geworden, maar dat was het niet. Indien Broeckaert bij de eerste kans na drie minuten had raak gekopt, zou het een heel andere partij zijn geworden.

8 mei