Gezocht: extra buddy’s voor project Samen Inburgeren

Voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se sluit het reguliere seizoen af met 2-1-zege tegen Londerzeel: “Belangrijk is dat we met een goed gevoel de eindronde kunnen aanvatten”

Lyra-Lierse heeft het reguliere seizoen in tweede nationale B afgesloten met een 2-1-zege tegen Londerzeel. Met doelpunten van Peffer en Struyf werd er revanche genomen voor de 4-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. Maar belangrijker is dat Lyra-Lierse het goede gevoel bewaart met het oog op de eindronde, die aanstaande zondag van start gaat. Maandag vindt de loting plaats en weet Lyra-Lierse tegen wie het in een rechtstreeks duel uitkomt in de eerste ronde.

1 mei