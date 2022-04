Gezocht: 110 reuzendragers voor ommegang

Lier La Rocca wil allerlaat­ste feest alsnog laten doorgaan: “Steun van collega-dancinguit­ba­ters is ongelofe­lijk groot”

Een dag nadat een brand voor ravage zorgde in de discotheek La Rocca bekijkt de huidige uitbater of ze hun allerlaatste feest alsnog kunnen laten doorgaan. “Verschillende collega’s uit de buurt hebben me hun locatie al aangeboden”, zegt Hans Bouwen.

12 april