Gezinsbond Lier organiseert tweedehandsbeurs met kinderspulletjes

Heb je nog een jasje nodig voor je kinderen nu het kouder wordt? Is er een baby op komst en zoek je nog zwangerschapskledij of spulletjes waarmee je kleine spruit kan spelen? Dan kan je terecht op de tweedehandsbeurs van Gezinsbond Lier op zaterdag 24 september. De verkoop gaat door van 14 tot 17 uur in JC Moevement, Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier.