Gery Follens volgt zichzelf op als voorzitter van de Belgische en Vlaamse Atletiekfederatie

De Lierse Gery Follens haalde het met bijna 70 procent van de stemmen. Hij kan nu samen met de Raad van Bestuur het beleid rond de atletieksport verder uitstippelen. “Mijn voornaamste uitdagingen zijn de organisatie van het Europees Kampioenschap veldlopen op 10 december 2023 in de schaduw van het Atomium en natuurlijk de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs”, klinkt het. “Ik hoop er met een mooie delegatie naar toe te trekken.” Vanzelfsprekend blijft hij ook voeling houden met de clubs, trainers, atleten en juryleden zodat hij nog heel wat kan realiseren ten voordele van deze stakeholders ter promotie van de atletieksport. Met het ambitieuze project ‘de atletieksport in 2030' denkt hij ook mee na over de toekomst van onze sport.