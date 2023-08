Voetbal CHALLENGER PRO LEAGUE Thibaut Van Acker en Lierse openen seizoen bij Club NXT: “Voetbal is geen PlayStati­on”

Vrijdag wordt de aftrap van de Challenger Pro League gegeven. Lierse is zaterdag aan de beurt. Voor de Pallieters kan het alle kanten uit. De linkerkolom viseren is het minimum. Af en toe een uitschieter in positieve zin, is meegenomen. Thibaut Van Acker blikt vooruit.