Gepensioneerde bakker en oprichter lokale radiozender Radio Pallieter Jan Ceulemans overleden

Jan Ceulemans was in Lier gekend om bakkerij Ceulemans van zijn ouders over te nemen. De familiezaak heeft 125 jaar bestaan en daarna besloot Jan met zijn vrouw Nadine Janssens om in plaats van de bakkerij het koffiehuisje Chapeau te openen. Daarnaast was hij ook bekend voor het stichten van Radio Pallieter, de lokale Lierse radiozender. Hij presenteerde er enkele programma’s onder de schuilnaam Jackemo.