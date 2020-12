Gemeenteraad zwaait schepen Walter Grootaers met nodige egards uit, opvolger Thierry Suetens legt eed online af (ondanks haperend internet)

Ilias Chair (ex-Lier­se) is smaakmaker in Engelse Champions­hip bij Queens Park Rangers en mikt op de zomermerca­to: “Ik wil naar de Premier League, no matter what”

13 december Zelden hoorden we een speler zijn carrière zo nauwgezet reconstrueren, maar het typeert Ilias Chair (23) als mens en voetballer. Doorgestuurd als jong talent bij Lierse dwong hij zijn kansen af bij het Engelse Queens Park Rangers waar hij uitgroeide tot basispion en absolute smaakmaker. De honger om zijn doel te bereiken is enorm, de ambitie klaar en duidelijk. “Ik wil naar de Premier League, no matter what.”