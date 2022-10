Geldboete voor bezit van mes

Duffel Minister trekt erkenning Watervo­gels Vekemans in: “Wie dieren niet goed kan huisvesten, kan ook geen dieren houden”

Vlaams Dierenminister Ben Weyts trekt de erkenning in van Vekemans Watervogels, een dierenhandelszaak in Duffel in vogels en knaagdieren. De eigenaar wordt verboden om de komende twee jaar een nieuwe erkenning in te dienen.

