Geen nieuwe signalisatievergunningen meer voor Fiberklaar door klachten

Lier WEERBE­RICHT. Tempera­tuur stijgt in Lier

De temperatuur zal hoger zijn dan in de afgelopen dagen. In Lier is er meer bewolking met hevige regenbuien. De regen begint rond 5 uur en zal ongeveer 6 uur aanhouden, met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur wordt niet hoger dan 8 graden.

19 december