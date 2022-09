‘Game of Thrones’ acteur Iain Glen kwam drie keer tafelen in Het Looks, bistro-uitbaatster is erg vereerd: “Al had ik niet meteen door dat we bekend bezoek kregen”

LierDe Lierse bistro Het Looks kreeg in de voorbije week drie keer acteur Iain Glen, wereldwijd bekend van de Tv-serie ‘Game of Thrones’, over de vloer. De 61-jarige Schot zit momenteel in Lier voor filmopnames. “Hij gaf complimenten voor het eten”, glundert uitbaatster Anja Vlaeymans van Het Looks.

Chef-kok/zaakvoerster Anja Vlaeymans zelf had Iain Glen niet meteen herkend toen hij donderdagavond voor het eerst haar bistro in de Ros Beiaardstraat binnen wandelde. Glen, die dezer dagen in Lier vertoeft in het kader van de film ‘The Last Front’, zag er dan ook heel ‘casual’ uit. Hij arriveerde zowaar per fiets en op teenslippers in Het Looks.

Quote Geen idee hoe onze beroemde gast bij ons terecht kwam. Misschien wou hij wel uit de drukte van de Grote Markt en het Zimmer­plein wegblijven? Anja Vlaeymans, bistro Het Looks

“Ik had eerst niet door wie er binnen kwam. Een zaalmedewerkster die grote fan is van ‘Game of Thrones’ had wel snel in de gaten dat we bekend bezoek hadden”, vertelt Anja Vlaeymans. “Geen idee hoe onze beroemde gast bij ons terecht kwam. Misschien wou hij wel uit de drukte van de Grote Markt en het Zimmerplein wegblijven? Hoe dan ook verliep zijn bezoek erg aangenaam. Tegenover mezelf en mijn medewerkers was Iain Glen heel vriendelijk. Op het einde van de avond kregen we zelfs complimenten voor het eten. Ik sta zelf in de keuken en werk altijd met superverse producten. Het doet altijd deugd als iemand dat apprecieert.”

Volledig scherm Iain Glen (rechts op de foto) in een scene uit 'Game of Thrones'. © AP

Viseter

Het moet zijn dat Iain Glen zijn compliment echt meende, want in het weekend kwam hij nog twee keer terug. “Zaterdag kwam hij na de middag binnen toen ik de mise-en-place aan het doen was. Of we ’s avonds nog een plaatsje voor hem hadden? Eigenlijk zat het al goed vol, maar met wat herschikkingen lukte het toch nog”, glimlacht Anja Vlaeymans. “Tijdens de eerste twee bezoekjes koos Iain Glen voor een gerecht met vis, maar toen hij hier zondagavond laat opnieuw opdook, was al mijn vis uitverkocht. Ik heb hem dan maar een pasta met scampi voorgesteld. Ook dat viel in de smaak.”

Op het einde van Iain Glens derde passage trokken Anja Vlaeymans en haar medewerkers dan hun stoute schoenen aan en vroegen ze Glen of hij mee op de foto wou. Dat bleek geen enkel probleem. “Later deelde ik die foto via onze sociale mediakanalen en dan ging het heel snel rond. Daar stond ik zelf eerlijk gezegd een beetje van versteld”, geeft de drijvende kracht achter Het Looks mee. “Iain Glen had laten uitschijnen dat hij nog eens zou terugkomen, maar misschien gaat de onbedoelde media-aandacht die er kwam hem wel wat afschrikken. We zullen het in de komende dagen zien.”

Samen naar de bioscoop

Er wordt overigens nog tot het einde van de week in het Lierse begijnhof gedraaid in het kader van ‘The Last Front’. “Ik ben er nog geen kijkje gaan nemen, omdat ik het te druk had en omdat ik daar niemand voor de voeten wil lopen. Maar als de film straks uit komt, gaan we sowieso met heel de ploeg van Het Looks kijken. Dat is nu al afgesproken”, besluit Anja Vlaeymans.

