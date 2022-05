Fuivers met beperking kunnen zich opnieuw uitleven tijdens Een Feestje: “Knaldrang na corona? Het is alsof een kanon wordt afgevuurd”

In 2006 kregen enkele Lierenaars het idee om een party op poten te zetten voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Jeugdhuis De Moeve zette zijn schouders er mee onder en zo ontstond Een Feestje. Sindsdien staat Een Feestje normaal elke twee maanden op de kalender, al was dat in volle coronaperiode uiteraard niet mogelijk. Maar nu de epidemie onder controle lijkt, willen de organisatoren van Een Feestje de draad weer opnemen. Komende week woensdag zal er opnieuw worden gefuifd in De Moeve.

Eigen muziek

“Eindelijk is het zo ver”, zegt Jan-Christiaan Gilliams namens het organisatiecomité. “Iedereen heeft hier enorm naar uitgekeken. In de voorbije twee jaar kwam ik af en toe al eens een vaste gast tegen op straat en dan kreeg ik steevast de vraag wanneer we nog eens gingen feesten. Nadat we via Facebook onze terugkeer aankondigden, kregen we al veel enthousiaste reacties. Het minste wat je kan zeggen, is dat er een grote knaldrang is bij ons doelpubliek. Meer nog: het is zelfs alsof er een kanon wordt afgevuurd (lacht). Ook de organisatoren hebben er trouwens zin in. Quasi iedereen bleef aan boord.”