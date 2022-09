Fietsteam Lierse politie breidt gevoelig uit: van twee naar zes teamleden

Berlaar Na meer dan een maand zonder, hebben bewoners sociale woningen nu wél warm water: “Vorige herstelpo­gin­gen van systeem voorspel­len niet veel goeds”

In de Welvaartstraat in Berlaar hebben de bewoners van zeventien sociale appartementen na meer dan een maand opnieuw warm water. Al zijn er zelf nog niet gerust in. Een reeks techniekers zijn de afgelopen weken de revue gepasseerd, maar ondanks hun pogingen wou het warmwatersysteem maar niet in werking treden. “Hopelijk is het nu wél eindelijk opgelost”, klinkt het.

22 augustus