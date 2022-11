Feestbus van Ambiance op Wielen neemt je mee op kerststallentocht: “Ritje langs kerststallen en opmerkelijke gebouwen”

“De allereerste editie was vorig jaar een overrompelend succes. Op algemeen verzoek breien we een vervolg aan het initiatief”, vertelt organisator Johan Van Nuffel van Ambiance op Wielen. “Afspreken doen we aan het koffiehuisje in het stadspark. Nadien voert de oude pakmobiel van Ambiance op Wielen het gezelschap doorheen het historisch centrum van Lier. We komen langs sfeervolle kerststallen en opmerkelijke gebouwen. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe locaties op de route.” Aan enkele haltes krijgen deelnemers muziek, verhalen, hapjes en drankjes voorgeschoteld. De rondrit duurt ongeveer twee uur. “Naast families en vriendengroepen ontvangen we ook verenigingen. Van de 1.200 tickers zijn er ondertussen al 800 de deur uit”, geeft Johan nog mee. Een plaatsje op de bus kost 17 euro, voor kinderen jonger dan 12 jaar betaal je 12 euro. Kinderen onder de vier jaar mogen gratis mee.