Feest in woonzorgcentrum Sint-Jozef: Rik en Alice vieren briljanten huwelijk

Duffel Opnieuw Duffelse Kapelwij­ding­ker­mis aan Bruul: “Mooie traditie heropstar­ten”

Na een pauze van twee jaar is de Kapelwijdingkermis in Duffel-Oost terug van weggeweest. Vanaf vrijdag 13 mei tot en met dinsdag 17 mei vind je de kermis op het plein aan de Bruul. “Met spijt in het hart hebben we de kermis met Kapelwijding twee keer moeten overslaan”, legt Dirk Broes (N-VA), schepen van Lokale eEconomie en middenstand uit. “Het is een mooie traditie die we graag heropstarten en opnieuw een welverdiende plaats in onze gemeente laten innemen.” Je kan de kermis bezoeken op vrijdag 13 mei vanaf 16 uur, zaterdag 14 mei en zondag 15 mei vanaf 14 uur en maandag 16 mei en dinsdag 17 mei vanaf 16 uur.

