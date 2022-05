Fanfare De Eendracht rouwt om voorzitter Swakke Jacobs

Swakke Jacobs’ overlijdensbericht meldt dat hij “zachtjes van ons is heengegaan in het Heilig-Hartziekenhuis in Lier”. De fanfareman in hart en nieren laat één dochter en twee kleinkinderen na. Jacobs’ vrouw was eerder al gestorven. De afscheidsdienst voor Swakke Jacobs vindt op maandag 16 mei plaats in afscheidscentrum Kloosterheide in Lier (vanaf 9.30 uur). Nadien zal zijn asurne worden bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Koningshooikt.