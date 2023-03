Familiegeschiedenis inspireert Rudy (69) voor nieuwste boek: “Waar kwam dat mysterieuze schilderij toch vandaan?”

Gemeente zoekt jobstuden­ten voor zomermaan­den

De gemeente Duffel zoekt naar jobstudenten die zich tijdens de zomermaanden willen inzetten bij één van de diensten. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor functies als administratief medewerker, zorgkundige, technisch beambte of logistiek medewerker. 16-plussers die schoolgaand zijn, komen in aanmerking. Voor de dienst burgerzaken moet je 18 jaar of ouder zijn. Aanmelden kan via de gemeentelijke website, waar je ook meer informatie vind over de verschillende functies. Solliciteren kan tot woensdag 15 maart.