Extra Ledverlichting op komst in Beekstraat, Kruisstraat en Tallaart

Communie- of lentefeest op de planning? Zo kies je de perfecte handtas

Het is mei, en dat betekent dat het communie- en lentefeestseizoen weer volop losbarst. Al hebben we met dit mooie weer helemaal geen reden nodig om te feesten. Je hoofd breken over de juiste look? Nergens voor nodig. Deze twaalf handtassen maken elke outfit af.

13 mei