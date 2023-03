Expo ‘Ruimte voor Water’ in het stadsmuseum voor de Vlaamse Waterdagen

Nijlen krijgt twee nieuwe, groene pleintjes

Eind deze maand starten in twee wijken, één in Bevel en één in Nijlen, werken aan twee nieuwe pleinen. De rotonde in de Pastoor Van Tendeloostraat in Bevel en de Azalealaan in Nijlen worden deels onthard, er komt een fiets- en wandeldoorsteek, er komen ook extra bomen en een bloemrijk grasveld.