Expo in Stadsmuseum vertelt geschiedenis uitgeverij Van In

Van In werd in 1833 opgericht en heeft dus al een lange historie. Midden vorige eeuw specialiseerde Van In zich in het uitbrengen van schoolboeken. Sinds 2004 maakt Van In deel uit van het internationale mediabedrijf Sanoma. De hoofdzetel van Van In bevindt zich tegenwoordig in Wommelgem, maar de Lierse roots werden nooit vergeten. Vandaar ook dus de tentoonstelling in het Stadsmuseum.