Ex van Betty van ‘Big Brother’ krijgt 30 maanden cel in grootschalig fraudedossier: “Hij verrijkte zich, terwijl schuldeisers met lege handen achterbleven”

Het trio werd recent gedagvaard voor onder meer het opzetten van sterfhuisconstructies. Dat is een constructie waarbij een onderneming gesplitst wordt in een winstgevend en verlieslatend deel, om het laatste te liquideren. Via het gebruik van een stroman, de schoonbroer van Scheers, werden maatschappelijke zetels verhuisd, alsook verschillende zaken én geld uit de vennootschappen overgeheveld naar hun eigen rekeningen. “Op die manier verrijkten ze zich op de kap van de schuldeisers, die vaak met lege handen achterbleven”, zei openbaar aanklager Steven De Winter in februari op zitting. Het huidige dossier startte zo’n zes jaar geleden en na een veroordeling in een ander fraudedossier van de vader van Bart. Volgens de openbaar aanklager kreeg hij toen een beroepsverbod, maar bleef hij maar verder doen.