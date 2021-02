Ex-man van Betty van ‘Big Brother’ riskeert 30 maanden in grootschalig fraudedossier

Lier Corona vindt nu ook weg naar Sint-Ursula Midden­school: vanaf woensdag afstandson­der­wijs voor eerste graad

2 februari In de Sint-Ursula middenschool in Lier schakelt men vanaf woensdag 3 februari over op afstandsonderwijs. Begin deze week werden er al drie klassen van het eerste jaar middelbaar in quarantaine geplaatst, nadat enkele leerlingen positief hadden getest op corona.