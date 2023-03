Ere-schepen en gewezen senator Els Van den Bogaert-Ceulemans op 92-jarige leeftijd overleden

Loopses­sies stomen je klaar voor Kadodder­loop: “Trainen in verschil­len­de niveaugroe­pen”

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert loopsessies als voorbereiding op de Kadodderloop, dat dit jaar op vrijdag 2 juni plaatsvindt. Ervaren begeleiders bereiden je voor op een loopprestatie van 3, 5 of 10 kilometer. “Onze Start to Kadodder stoomt je in tien weken helemaal klaar. Eén training per week doen we in groep. Voor de rest krijg je een schema om de andere trainingen individueel af te werken. We trainen in verschillende niveaugroepen zodat iedereen mee kan. Er is een loopgroep in het Centrum en een loopgroep in Onze-Lieve-Vrouw-Waver”, deelt de gemeente mee. De eerste sessies vinden op het einde van deze maand plaats. Inschrijven via de gemeentelijke website.