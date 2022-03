Enorme muurschildering van Brugse artiest onthuld: Sint-Gummaruscollege is eyecatcher rijker

Futsal eerste nationale Proost Lier degradeert naar tweede nationale, Mal­le-Beer­se handhaaft zich bij de elite

De teerlingen zijn geworpen in de degradatiestrijd. De degradatie van Jette was al een feit. Daar komt nu ook Lier bij. Een verdienstelijk 4-4-gelijkspel tegen Herentals was onvoldoende. De ene zijn dood is de andere zijn brood. Door de degradatie van Lier blijft Malle-Beerse in eerste klasse.

30 maart