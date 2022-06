Effectieve celstraf voor bezit van kinderporno: “Alleen zo kunnen we herhaling van gelijkaardige feiten te voorkomen”

LierEen 35-jarige man uit Lier vliegt 37 maanden naar de gevangenis. Hij werd donderdag schuldig bevonden aan grooming en aan het bezit van kinderporno. De dertiger betwistte de feiten niet, maar zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. De rechters gingen daar niet op in.

“Een straf met probatie-uitstel zou niet voldoende zijn om de herhaling van gelijkaardige feiten te voorkomen”, motiveerde de Mechelse rechtbank donderdag bij het voorlezen van het vonnis. Kort daarvoor had het de dertiger schuldig bevonden over de ganse lijn. Zo zou hij meerdere seksuele berichten en beeldmateriaal hebben gestuurd naar wat hij dacht een minderjarig meisje was.

In theorie ging het uiteindelijk om een zogeheten pedojager, die de Lierenaar in de val wou lokken. Wanneer ook gepoogd werd om af te spreken, werd de politie ingeschakeld. Die kon de man identificeren en verhoren. Een onbekende voor zedenfeiten was hij niet. Zo liep hij al twee correctionele veroordelingen op. Tijdens de huiszoeking bij de dertiger vond de politie ook nog heel wat kinderporno.

Volgens het parket ging het om zeer expliciet beeldmateriaal. De feiten werden niet betwist. De verdediging vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met het feit dat hij in de val was gelokt en benadrukte dat er nooit een fysieke of seksuele ontmoeting hebben plaats gevonden. Na beraad oordeelde de rechtbank dat alle feiten waren bewezen en legde het de man een celstraf van 37 maanden.

De komende vijf jaar werd de dertiger tot slot ook nog voor 5 jaar zijn rechten ontzet.

