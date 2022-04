Eerste editie All You Can Jazz lokt vierhonderd muziekliefhebbers naar Lier: “We hebben al plannen voor een vervolg”

Normaal zou tijdens All You Can Jazz op tien verschillende plaatsen in het centrum van Lier worden opgetreden. Het concert van The Bonnie Blues in Het Looks moest door een coronageval echter worden geannuleerd. Los van deze kleine tegenvaller was het organisatiecomité van All You Can Jazz toch tevreden over de eerste editie van het festival. “De opkomst overtrof onze verwachtingen”, zegt mede-organisator Vincent Stockman. “Alles is ook goed verlopen. We hebben voor onszelf al uitgemaakt dat er komend jaar zeker een vervolg komt.”