“Een sensueel vervolg op ‘Lolita’”: Paulette exposeert in Wezenhuiskapel in Lierse begijnhof

Raadkamer beslist over man die 3 jaar geleden zijn vriendin Sofie (37) in brand stak: “Hij heeft altijd gehoopt dat het goed zou komen met haar”

Het onderzoek naar de dood van de 37-jarige Sofie Van der Steen uit Nijlen is afgerond. Dat blijkt vandaag, drie jaar nadat ze in brand werd gestoken door haar Ierse vriend (36). De vrouw liep destijds zware brandwonden op en overleed een maand later in het ziekenhuis. Haar vriend werd opgesloten in de gevangenis en het leek erop dat de zaak uiteindelijk voor assisen zou komen. Maar door de bevindingen van een gerechtspsychiater zal dat wellicht niet gebeuren.