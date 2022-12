Duik mee naar een familiepas tijdens de Glow in the dark-pakjesduik

“We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar nu is het opnieuw zover”, zegt Evi De Herdt, centrummanager van De Waterperels. “Maak je borst maar nat, want op 2 januari duiken we met z’n allen naar prijzen op de bodem van het verwarmde, sfeervolle buitenbad in de Waterperels! De verrassende pakjesduik is elk jaar een groot succes. Dit jaar is het thema ‘Glow in the dark’. Trek je mooiste witte of fluo zwemkledij aan en breng de coolste fluo attributen mee, want om 17 uur schitter je al tijdens de Glow in the dark party. Om 19 uur springen we dan het buitenbad in, het startschot van de befaamde pakjesduik!”