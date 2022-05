Drie marktbezoekers winnen fiets tijdens Maand van de Markt

Lier Gilde Heren van Lier kan nog halve eeuw langer beschikken over lokaal Piepenhol­le­ke

De gilde Heren van Lier zal ook in de komende 54 jaar nog kunnen beschikken over haar lokaal, het Piepenholleke genaamd. De gilde sloot zopas een nieuwe erfpachtovereenkomst af met kerkfabriek Sint-Gummarus, die eigenaar is van het pand in het Lierse begijnhof.

9 mei