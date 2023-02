Drie lentetentoonstellingen bij Galerij Artisjok: “Het werk van Jan Verschueren vormt de verbinding tussen de drie”

Galerij Artisjok is klaar voor de lente en dat met drie verschillende tentoonstellingen. Verschillende kunstvormen en thema’s komen aan bod, van collages tot poppen tot intrigerend beeldhouwwerk. De verbindingsman tussen deze drie tentoonstellingen is Jan Verschueren met zijn beeldende menselijke figuren.

De eerste tentoonstelling heet This must be the place. De schilderijen van Walter Dermul en het beeldend werk van Jan Verschueren zijn opnieuw te gast in Galerij Artisjok. “Wat in het werk van Walter Dermul meteen opvalt zijn de heel warme en heel koude kleuren, de ongewone houdingen en de strakke geometrie van hun omgeving”, zegt galerijhouder Peter Everaert. “Zijn doeken geven vaak autobiografische taferelen weer, zoals momentopnames uit super-8 filmpjes van zijn vader uit de jaren zestig en zijn geladen met een geheimzinnige sfeer. Jan Verschueren werkt vooral met restjes metaal, stukken schroot en soms terracotta en dingen die hij vindt. Zijn kleine, menselijke figuren vertolken de futiliteit van het menselijk streven. Zijn taferelen tonen grappige situaties met een blijk van subtiele melancholie.”

Volledig scherm Drie tentoonstellingen bij galerij Artisjok - Without Masks van Charlot Catteeuw en grietgriet © rv

De tweede tentoonstelling is getiteld Without Masks en toont het werk van Griet Cornille (artiestennaam grietgriet) en Charlot Catteeuw. “Griet werkt op doek voornamelijk met acrylverf en structuurpasta. Ze tekent ook figuren op papier, die ze uitknipt en in collages verwerkt. Die collages vertellen concrete verhalen, de gezichten op canvas tonen emoties los van het verhaal. Ze werkt met verf en fotomateriaal met thema’s als vrouw zijn, sensualiteit en interactie. Krachtige eenvoud is haar kenmerk. Charlotte presenteert haar reeks Imperfect dolls, beelden van poppetjes in een omgeving met opschriften en toebehoren, schijnbaar ironisch en ondeugend, maar daarom niet minder ernstig. Van ver lijken haar poppetjes lief, maar bij nader toezien ontmaskeren ze valse schijn. Ze vergroot een aantal stereotypen en brengt het tegendeel in beeld.”

Volledig scherm Drie tentoonstellingen bij galerij Artisjok - Three times more - Philip Verhoeven en Elke Hubens © rv

De derde tentoonstelling Three times more en brengt het werk van Philip Verhoeven en Elke Hubens samen. “Philip maakt vooral stillevens in acryl, een mix van figuratieve kunst, pop art en graffiti, waarvoor hij zich laat inspireren door de geschiedenis. De beelden in klei van Elke zijn sterk emotioneel geladen. Figuren van paarden blijven onafgewerkt, maar drukken een schrijnende pijn en diepgaand lijden uit. Broosheid en veerkracht zijn haar thema’s.”

De tentoonstellingen kan je bewonderen in Galerij Artisjok in de Antwerpsestraat 62-64 in Lier van 4 maart tot 30 april telkens van donderdag tot zondag van 14 tot 18 uur.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.