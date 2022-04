Drie chauffeurs hebben teveel gedronken

Lier Lien Van de Kelder en Jan De Smet zingen ten voordele van vzw Mondiale Werken

Op vrijdag 29 april geven Lien Van de Kelder en Jan De Smet in cultuurcentrum Vredeberg in Lier een benefietconcert ten voordele van Mondiale Werken. Deze vzw zet zich in voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

25 april