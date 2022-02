Door ‘Liegebeest’ Van Boeckel blaast 70 kaarsjes uit: “Al mijn halve leven single, maar ik ben een gelukkig mens”

1) Acteur

“Eigenlijk wou ik als kind balletdanser worden, maar naar de balletschool gaan, vonden mijn ouders een brug te ver. Later mocht ik wel naar Studio Herman Teirlinck. Acteren zat er altijd wel wat in, want ik deed van jongs af al mee met het plaatselijke liefhebberstoneel. Ik heb het bewust over liefhebbers en niet amateurs. Amateurs kom ik al vaak genoeg tegen in het vak (knipoogt). Als acteur heb ik altijd open gestaan voor heel diverse rollen, al werd ik vaak gecast als de slechterik. Ik zal daar een kop voor hebben, zeker? Op mijn rol als Liegebeest word ik zo veel jaren na datum nog altijd aangesproken. Ik vind dat zeker niet erg, maar om nu te zeggen dat het de rol van mijn leven was? Ik hoop dat de rol van mijn leven nog altijd moet komen. Ik blijf heel gedreven en wil zo lang mogelijk blijven spelen.”