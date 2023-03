Doe mee met de Lenteschoonmaak!

“Een propere stad is een mooie beloning, maar dit jaar willen we in Lier nog wat extra doen door er een wedstrijd aan te koppelen”, zegt schepen van Afvalbeleid Ivo Andries (Open Vld). “Spreek met minstens drie bewoners uit je straat of buurt af om samen je stoep, goot, voortuin en/of gevel proper te maken. Registreer je actie vóór 18 maart via www.lier.be/lenteschoonmaak en maak kans op een beloning om je straat in de loop van het jaar te vergroenen. Op vrijdag 17 maart trekken we met het college van burgemeester en schepenen tussen 9 en 11 uur zelf op pad voor een actie, zo luiden we meteen de officiële start van de Lenteschoonmaak in.”