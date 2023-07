Doe mee met de beiaardwandeling en ontmoet de Australische beiaardier

Jeugdvere­ni­gin­gen zetten acties neer rond de Dag tegen Homo- en Transfobie, Sint-Ka­trien wint hoofdprijs

Het gemeentebestuur overhandigde een cadeaucheque van 105 euro aan Gidsen Sint-Katrien om te besteden in een knutselwinkel. De cheque was de hoofdprijs van de wedstrijd die het bestuur organiseerde in de periode rond de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie – of ‘Paarsdag’.