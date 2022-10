Doe-het-zelfketen Brico helpt basisschool ‘t Vestje bij inrichten rusthoekje

Berlaar Verkeers­lich­ten op Itegembaan moeten werken in centrum vlotter laten verlopen

De wegwerkzaamheden in het centrum van Berlaar zijn in een volgende fase aanbeland. Om die werken veilig en vlot te laten verlopen, werden verkeerslichten geplaatst op de Itegembaan. Er is ook een omleiding voorzien.

28 september