DIFTAR-tarieven voor huisvuil stijgen op 1 januari: “Moeilijke beslissing maar ze is nodig om het afvalbeheer betaalbaar te houden”

Ranst Ook dit jaar vuurwerk­loos oudjaar in Ranst: “Sinds vorig jaar verlenen we geen vergunnin­gen meer”

Vuurwerk afsteken is in Vlaanderen al enkele jaren een heikel punt. In mei 2019 werd er in Vlaanderen zelfs nog een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd, maar dat werd het jaar nadien al vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Nu bepalen de meeste gemeenten zelf of hun burgers het met oudjaar mogen laten knallen. In Ranst zullen ze het voorlopig zonder moeten doen.

