Deze zomer geen Lisp Kermis: “Volgend jaar willen we terugkeren met gewijzigd concept”

“Er zijn verschillende redenen waarom er eind augustus geen Lisp Kermis is”, vertelt Luc Peeters. “Ten eerste werd er in de coronaperiode gebouwd op de plaats waar onze feesttent altijd heeft gestaan. Op het Lisp is nog weinig ruimte om een evenement van enige omvang te organiseren, zonder te veel burenhinder te veroorzaken. Onze collega’s van de Donkfeesten, de Hulstse Pallieterfeesten en Kerselaer Kermis hebben veel meer plaats en hebben bijna geen directe buren. In de toekomst willen we wel uitpakken met een gewijzigd concept, zonder nachtelijke activiteiten, maar dat hebben we voor deze zomer niet rond gekregen.”

Lege kas

“Het ontbrak enkele organisatoren omwille van privéredenen de jongste maanden aan tijd”, legt Luc Peeters uit. “En het is niet dat we héél veel medewerkers hebben. Daar kwam nog bij dat de kas leeg is. Bij de vorige editie hebben we gemerkt dat verschillende bezoekers hun eigen drank meebrachten naar Lisp Kermis. En aangezien we geen inkomgeld willen vragen, leven we van de drankverkoop. Bovendien organiseren we in de winter al eens een quiz of een andere activiteit om wat extra centen in het laatje te brengen, maar de coronatoestand liet dat niet toe. Dit jaar een kermis op poten zetten, was dus niet realistisch. Hopelijk komt de vijftiende editie er in 2023 wel, zij het in een iets andere vorm.”